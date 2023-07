Britney Spears brengt memoires uit in oktober

In het boek gaat Britney uitgebreid in op haar leven en met name de jarenlange bewindvoering van haar vader die ze met succes aanvocht in de rechtszaal. Jennifer Bergstrom van uitgeverij Gallery Books verwacht dat het boek heel wat zal losmaken. ,,Britneys overtuigende getuigenis in rechtszaal schokte de wereld, veranderde wetten en toonde haar inspirerende kracht en moed. Ik twijfel er niet aan dat haar memoires een vergelijkbare impact zullen hebben. We zijn trots dat we haar helpen haar verhaal eindelijk te delen”, zegt Bergstrom.