Britney Spears boos: Paparazzi maken mij dikker op foto's

Olcay’s collega Arie in de bres voor plussizers, model daagt presenta­tri­ce uit

17:03 Olcay Gulsen houdt de gemoederen flink bezig met haar opmerkingen over de omvang van de nieuwe paspop van Nike. Hoewel ze eerder vandaag haar excuses aanbood, is de storm aan kritiek allerminst gaan liggen. Fitnesskenner Arie Boomsma hekelt haar uitspraken en plussize-model Anastasiya Koptyeva zegt de excuses niet te accepteren en de strijd met haar te willen aangaan in de sportschool.