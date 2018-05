Brigitte Nielsen (54) zwanger van vijfde kind

Gerard Joling woest over inbraak bij moeder (88) tijdens Topperscon­cert

28 mei Gerard Joling is woest, omdat er afgelopen weekend tijdens de Toppers-concerten is ingebroken in de woning van zijn 88-jarige moeder Jannie in het Noord-Hollandse Schagen. Volgens Joling, die op Facebook getuigen oproept zich te melden, zijn sieraden ontvreemd die een grote emotionele waarde voor zijn moeder hebben.