Bridget Maasland hekelt kritiek op relatie met jongere Hazes: 'Mega seksistisch’

Bridget Maasland heeft het gevoel dat haar inmiddels verbroken relatie met André Hazes destijds op ‘Engelse tabloid-achtige manieren werd behandeld’. Dat zei ze vanavond in een openhartig met gesprek Beau van Erven Dorens in Isola di Beau . ,,Uit elke hoek had iemand er iets over te zeggen. Iedereen wist ervan, of je nou advocaat was of in de zorg werkte.”

De 48-jarige Maasland reisde af naar het Italiaanse Sardinië om daar een paar dagen met presentator Beau van Erven Dorens en kunstenaar Joseph Klibansky door te brengen. Het drietal besprak van alles met elkaar, maar Van Erven Dorens kneep er ook tussenuit met zijn gasten voor wat één op één tijd. Zo raakte hij in gesprek met Maasland over de inmiddels verbroken relatie met André Hazes.

Van Erven Dorens bekende dat hij een jaar geleden nog het gevoel had dat Maasland depressief was en constant alleen thuis zou zitten. ,,Dat heb ik dus nooit gedaan”, reageerde de presentatrice, die inmiddels een stuk lekkerder in haar vel zit. ,,Sowieso kwamen er heel veel schandalen overheen, die veel groter waren. Maar ik denk dat wij een beetje de eerste waren die op bijna Engelse tabloid-achtige manieren werden behandeld. Daardoor viel het op”, blikte Maasland terug op haar relatie met de 28-jarige Hazes-telg. ,,Uit elke hoek had iemand er iets over te zeggen. Iedereen wist ervan, of je nou advocaat was of in de zorg werkte.”

Quote Niet eens die relatie. Dat vond ik hartstikke leuk Bridget Maasland

Dat Maasland door veel mensen veroordeeld werd omdat Hazes twintig jaar jonger was, hekelt ze. ,,Mega seksistisch. Maar dat is omdat ik een vrouw ben. Het ging om een relatie met een jongere man. Ik heb over Tiësto nog nooit gehoord dat ie met een 28 jaar jongere vrouw is getrouwd. Dat dat een groot relatieverschil was, dat dat eigenlijk niet kon.”

Zware tijd

Hoewel Maasland meerdere ‘donkere periodes’ in haar leven heeft gekend, springen er twee momenten uit, vertelde ze aan Van Erven Dorens. De scheiding van Pepijn Padberg en de periode ná de breuk met Hazes. ,,Niet eens die relatie. Dat vond ik hartstikke leuk”, aldus Maasland. ,,Maar wat er daarna allemaal over me heen is gekomen.. ook daar zit een heel mooi leermoment. Ik heb daar ook heel veel aan gehad.”

Zou de blondine terug in de tijd willen of is ze tevreden met waar ze nu staat? ,,Dan zou ik niet willen ruilen. Dan wil ik hier blijven. Zeker qua onzekerheid en weten wie je bent en waar je staat”, besluit ze tevreden.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: