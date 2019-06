Bridget Maasland gaat Hotter than my Daughter presenteren

Momenteel presenteert Bridget Maasland in de avonduren de kennisquiz De Zwakste Schakel. Deze reeks maakt binnenkort plaats voor de zomerse latenighttalkshow Zomer met Art, die Art Rooijakkers vanaf 17 juni op RTL4 presenteert. ,,Gezien het succes van De Zwakste Schakel, krijgt dat vast een vervolg", zei Bridget in RTL Boulevard.



Het metamorfoseprogramma Hotter than my Daughter werd sinds 2011 vijf seizoenen lang gepresenteerd door Gordon. Na zijn overstap naar de Talpa-zenders SBS6 en Net5 nam Patty Brard vorig jaar de presentatie van Hotter than my Daughter over. Maar ook Patty kan niet langer dochters bijstaan bij het verbeteren van de beschamende kledingkeuze van hun moeders. Patty tekende onlangs een vierjarig contract bij Talpa.



Bridget Maasland keerde in 2016 terug bij RTL Boulevard, na een uitstapje van vier jaar bij SBS waar ze onder meer Shownieuws presenteerde en een paar programma's op Net5. Ze was tussen 2007 en 2012 ook al actief voor RTL.