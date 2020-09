Bridget Maasland en zoon blij na negatieve testuitslag: ‘Gelukkig geen corona’

Bruid Sylvie en haar Niclas breken liefdeswan­de­ling af nadat ze door paparazzi worden belaagd

18 september Sylvie Meis en haar aanstaande Niclas Castello hoopten vandaag even in alle rust een wandeling te maken in Florence, waar ze morgen elkaar het jawoord zullen geven. Maar het stel en een aantal van hun gasten keerden naar verluidt al snel weer om toen paparazzifotografen achter hen aan renden.