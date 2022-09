Bridget heeft wazige avond achter de rug en Kim bergt haar bikini’s weer op

met foto's Vogue wilde nooit een man in zijn eentje op de cover, totdat deze acteur kwam

Het Britse modeblad Vogue heeft voor het eerst sinds de oprichting in 1916 een man op de cover. De primeur is aan de bejubelde acteur Timothée Chalamet (26), onder meer bekend van de film Call me by your name. Op de vandaag gepubliceerde foto’s draagt hij ook vrouwenkleding. Maar dat woord is eigenlijk achterhaald, is de gedachte.

16 september