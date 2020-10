Brian en Peer tevreden over Paleis voor een Prikkie: ‘Op tv komen is een vrijbrief voor kritiek’

Frank en Rogier nemen afstand van elkaar: ‘Geen geheim dat ik me soms erger’

8 oktober Realitysterren Frank Jansen (74) en Rogier Smit (46) hebben tijdelijk afstand van elkaar genomen, maar blijven wel programma’s maken voor hun nieuwe werkgever RTL. Hoewel Frank momenteel zonder Rogier in hun huis in Zuid-Frankrijk verblijft, is van een relatiecrisis geen sprake. ,,Afstand geeft rust aan een turbulent huwelijk.’’