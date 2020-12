Bram van der Vlugt bleef maar spelen: ‘Ik wil niet vergeten worden, daar heb ik nog even geen trek in’

Abraham Rutger van der Vlugt (Den Haag, 28 mei 1934) had zelf gegruweld van de bewering dat Sinterklaas zou zijn gestorven. Want, zei Van der Vlugt zelf steevast - met zijn prachtige, licht geaffecteerde stem -, hij was toch slechts de adviseur van de Sint, naar wie overigens ook nog eens bitter weinig geluisterd werd? Die rol vervulde hij tot aan het einde van zijn leven. Want ook afgelopen zomer hees Van der Vlugt zich in witte onderjurk en rode mantel, voor de opnames van De Grote Sinterklaasfilm, die dit najaar te zien was in de bioscoop.