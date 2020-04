Bram Krikke lijkt bizarre tattoo te moeten zetten: ‘Ik kan niet meer terug’

Het begon als een onschuldig grapje: Brams vriendin Didi tekende met eyeliner een mapje op zijn borst, waaronder ‘porno’ te lezen viel. De 25-jarige dj deelde het kunstwerkje vervolgens met zijn 937.000 volgers op Instagram en het duurde dan ook niet lang tot iemand hem uitdaagde om de tekening bij 500.000 likes als tatoeage te nemen.



,,Ik dacht: fuck it. Het oude nationale record op Instagram stond op 470.000 likes. 500.000 is niet haalbaar”, klinkt het uit Krikkes mond. Toch bereikt het redelijk hysterische kiekje van de dj nu bijna dat enorme aantal aan vind-ik-leuks. Het is slechts een kwestie van tijd tot de 500.000 likes daadwerkelijk zijn behaald. Of hij spijt heeft? ,,Ik heb me er al bij neergelegd, maar had er van tevoren geen rekening mee gehouden dat het zo snel zou gaan.”



Voor wie twijfelt aan Krikkes belofte: de tatoeage gaat er écht komen. ,,Het kwaad is al geschied, dus nu moet ik hem rocken ook. En als ik het niet doe, blijft dit me voor de rest van mijn leven achtervolgen. Ik weet alleen nog niet op welke plek ik hem laat zetten. Mijn vriendin moet er natuurlijk ook tegenaan kijken”, grinnikt de dj.



Mocht Krikke ooit nog een keer worden uitgedaagd, dan laat hij zich niet meer zo snel uit de tent lokken. ,,De volgende keer denk ik wel even drie keer na.”