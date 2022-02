Brad Pitt klaagt ex Angelina Jolie aan: ‘Hij voelt zich bedrogen’

Terwijl de ‘vechtscheiding’ tussen Brad Pitt en Angelina Jolie nog altijd gaande is, wordt er nu een nieuw hoofdstuk aan hun voormalig samenzijn toegevoegd. Volgens Pitt heeft zijn ex-vrouw haar aandelen in hun gezamenlijke wijnmakerij in Frankrijk zonder zijn toestemming verkocht aan een Russische oligarch. En dat was volgens de acteur niet de afspraak.

Uit documenten die TMZ in handen heeft gekregen blijkt dat er nogal wat haken en ogen aan ‘Brangelina’s’ wijnmakerij zitten. De voormalig geliefden kochten Chateau Miraval in het Franse plaatsje Correns in 2008. Brad zegt door de jaren heen een enorme som geld te hebben geïnvesteerd, maar erkent ook dat Angelina een flink aandeel heeft betaald.

Toch meent hij het meeste werk te hebben verzet en claimt hij bovendien dat Angie en hij een overeenkomst met elkaar hadden gesloten. De afspraak was dat geen van hen hun aandelen kon verkopen zonder toestemming van de ander. En daar is het nu misgegaan, zeggen advocaten van Pitt.

Juridische en ethische waarden

Volgens Jolie’s advocaten is er niks aan de hand en heeft ze in juli 2021 al aangekondigd afstand te willen doen van haar aandelen. Aan wie ze haar aandeel wilde verkopen zei de actrice toen niet en dat heeft voor veel irritatie bij Pitt gezorgd. Nadat bleek dat Angelina haar deel verkocht had aan de Russische oligarch Yuri Shefler, was Brad in alle staten.

,,Helaas is dit een schoolvoorbeeld van iemand die niet alleen lak heeft aan juridische en ethische waarden, maar daarbij ook totaal voorbij gaat aan de persoon die zijn hart, ziel en geld in deze onderneming heeft gestoken. Kennelijk was het verkopen van haar aandelen belangrijker dan de overeenkomst die ze met de vader van haar kinderen heeft gesloten en met wie ze bovendien altijd een goede zakelijke relatie heeft gehad, ook toen ze al uit elkaar waren,” aldus een bron.

Bedrogen

Pitt wil dat een rechter nu gaat beslissen in deze zaak. ,,Hij voelt zich bedrogen en eist gerechtigheid. Angelina zoekt op haar beurt weer een genoegdoening voor het werk en geld dat ze in deze onderneming heeft gestoken, maar waarvoor ze, naar eigen zeggen, nooit beloond is.”

De acteur eist een schadevergoeding van zijn ex-vrouw. Om hoeveel geld het precies gaat is niet bekend.