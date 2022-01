Door Samantha Steenwijk snap ik hoe de praktijken bij The Voice jaren hebben kunnen voortwoekeren

Net toen ik dacht dat zaterdagavond me niets meer kon verbazen over de walmende beerput vol machtsmisbruik en grensoverschrijdend seksueel gedrag die The Voice of Holland heet, was daar oud-deelnemer Samantha Steenwijk bij RTL Boulevard. Je zou het bijna vergeten door al haar nevenfuncties als F1-deskundige, giechelend jurylid en fulltime quizkandidaat, maar ooit was ze zangeres die probeerde door te breken via The Voice of Holland.



Het klonk wellicht gek, begon ze haar bijdrage aan de discussie waarin net was onthuld dat er een appgroep is met 40 (!) slachtoffers, maar er was bij haar nooit iets soortgelijks gebeurd. Al kende ze de verhalen van achter de schermen, over relaties tussen ‘personen’ (lees: coaches) en deelnemers natuurlijk wel. Maar ja, we moesten ook niet vergeten dat kandidaten het interessant vinden om met een artiest naar bed te gaan. Kijk maar naar het bedrijfsleven, daar doet de secretaresse het ook met de directeur. Samantha stelde daarom in goed Nederlands dat The Voice wat haar betreft wel erg ‘geblamed’ werd.



Misschien verbaast het u dat ik dit ene voorbeeld van Samantha eruit pik, na een lange dag waarop de enige ranzige onthulling op de andere nog ranzigere verklaring volgde en de reputatie van zowel een programma als iedereen die erbij betrokken in één klap weg is. Maar door Samantha’s gewauwel vielen voor mij alle puzzelstukjes op hun plek en snapte ik ineens hoe dit soort wanpraktijken jaren hebben kunnen dooretteren en voortwoekeren.