Borsato viert comeback met show in Paradiso

Op het nieuwe album van Marco staan tien liedjes met als onderliggend thema: thuis zijn. ,,Thuis is een begrip waarbij iedereen zijn eigen associaties heeft. Het is een state of mind, maar 'thuis' is ook met vertrouwde vrienden samen zijn. Of een plek waar je je lekker voelt en waar je jezelf kan zijn", aldus Marco.



De eerste single van Thuis, die eveneens Thuis heet, is vandaag uitgekomen.

De 1500 kaarten voor het concert, die vandaag in de verkoop gingen, zijn inmiddels uitverkocht. Dat laat een woordvoerder van Paradiso weten.