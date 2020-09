Boris van der Ham wil ‘muur van ellende’ zingend breken

Oud-politicus Boris van der Ham te zien in politiese­rie Smeris

23 juli Hij was politicus, schreef boeken en is bestuurder. Nu heeft Boris van der Ham (45) een rol in Smeris te pakken, de populaire politieserie die in januari haar laatste reeks beleeft. ,,Acteren en een maatschappelijke functie, ik wil het combineren.’’