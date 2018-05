'Boris Becker en Lilly na dertien jaar uit elkaar'

,,Het was geen makkelijke beslissing'', aldus advocaat Christian-Oliver Moser. Voor beide partijen is het welzijn van hun achtjarige zoon Amadeus nu het belangrijkst, benadrukt de raadsman.



Het is niet duidelijk waarom het stel een punt achter de relatie zet. Duitse media speculeerden al een tijdje over een mogelijke breuk, aangezien de twee de afgelopen maanden nog maar zelden samen in het openbaar verschenen.



Mogelijk stond hun relatie onder druk vanwege de financiële problemen van de oud-tenniskampioen. Hij zou zo'n 61 miljoen euro schuld hebben gehad toen hij vorig jaar failliet werd verklaard. Boris beweerde echter dat de geldsores zijn relatie alleen maar sterker hadden gemaakt.



Boris en de in Rotterdam geboren Lilly ontmoeten elkaar in 2005 in Miami. Vier jaar later trouwde het stel in het Zwitserse St. Moritz. De drievoudig Wimbledon-winnaar had eerder een lange relatie met Barbara Feltus.