Bombastisch filmspektakel Redbad slaat de kijker lam

Met zijn historische epos Redbad overschreeuwt de regisseur - die met zijn vorige Nederlandse historische epos Michiel de Ruyter bewondering oogstte - zich als nooit tevoren. Gevolgd wordt de heidense Friese leider Redbad (ook bekend als Radboud, koning der Friezen), die het in 700 na Christus opneemt tegen de Franken. De Franken gebruiken het christelijk geloof als wapenstok om de Noord-Nederlanders te knechten. De strijd ontaardt in een pompeus, stroperig drama van twee uur en veertig minuten, dat eigenlijk met een uurtje ingekort had moeten worden. De kijker verlaat lamgeslagen de zaal.



Alles duurt te lang. De gevechtsscènes, de introductie van de personages en de uitleggerige dialogen hebben een remmende werking op de voortgang van het verhaal. Ook de voorkeur van Reiné om de veldslagen in slow motion uitentreuren te herhalen houdt de zaak op. Er zit amper lucht in het zwaar aangezette drama. Bovendien plakt Reiné onder bijna elke scène een stuk vet aangezette muziek, ook op de momenten waarop dat absoluut niet nodig is. Met een budget van ongeveer 7 miljoen euro is Redbad een voor Nederlandse begrippen ambitieus drama. Ook de speelduur is opmerkelijk. Alleen de verfilming van Max Havelaar uit 1976 (twee uur en vijftig minuten) duurt langer.