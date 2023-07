Bom onder Hollywood: acteurs leggen massaal werk neer, tientallen grote producties stilgelegd

historische stakingHollywood is in rep en roer nu duizenden acteurs en medewerkers massaal het werk hebben neergelegd. Grote kaskrakers als Avatar en Spider-Man 4 en topseries als The Witcher, House of the Dragon, The Last of Us en Stranger Things komen daardoor in gevaar. Filmstudio’s zijn niet te spreken over de staking. ,,Als ze dit doen, leggen ze effectief héél de industrie plat. Dat vind ik een heel griezelige gedachte. Zeker gezien hun eisen nogal onrealistisch zijn”, reageert Bob Iger, ceo van Disney, geschrokken.

Prominente Hollywood-sterren hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de staking, onder wie Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Dwayne ‘the Rock’ Johnson, Neil Patrick Harris, Ben Stiller en Rami Malek, Florence Pugh, Robert Downey Jr. en Matt Damon. De bekende filmregisseur Christopher Nolan - onder andere bekend van The Dark Knight-films - zegt dat acteurs Cillian Murphy en Emily Blunt de première van de nieuwe kaskraker Oppenheimer verlieten op het moment dat de staking van start ging.

,,We hebben gestemd en 98 procent was voorstander van een staking als er geen deal komt”, zo zei Matt Damon daarover op de rode loper van ‘Opperheimer. ,,Als we straks tijdens dit event te horen krijgen dat de staking inderdaad is afgekondigd, dan gaan we metéén naar huis. We steunen de mensen die staken. Er worden miljoenen verdiend in deze sector, we moeten ervoor zorgen dat dat geld ook de onzichtbare mensen in de marges bereikt.”

Historische staking

Het gaat om de grootste staking in ruim zestig jaar. Aanleiding is het stukgelopen overleg met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van AI in films zijn stukgelopen, zo heeft de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA donderdag tijdens een persconferentie laten weten na een stemming onder de 160.000 leden.

Volgens de onderhandelaar van SAG-AFTRA ‘verdienen acteurs contracten die meegaan met hun tijd’. Hij beklemtoonde bij de persconferentie dat staken ‘de laatste optie is, maar we zien geen enkel alternatief meer’. Het is de tweede grote staking die Hollywood treft; de scenaristen legden begin mei al het werk neer. In de praktijk betekent de staking dat vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen.

De onderhandeling tussen de producenten, verenigd in Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), en de acteurs werd met twee weken uitgesteld naar donderdag 13 juli. Tot middernacht gaven ze elkaar de kans om tot een deal te komen, maar nu blijkt dat dat niet is gelukt.

Bedreigd door AI

De onderhandelingen gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingdiensten. Ook willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in films en series. Dit zijn, in grote lijnen, ook de grieven van de scenaristen.

Keerpunt in geschiedenis

Actrice Fran Drescher, de voorzitter van SAG-AFTRA, haalde tijdens de persconferentie hard uit naar de Hollywoodstudio’s. ,,Ze moeten zich schamen”, aldus Drescher. ,,Ze verdienen zoveel geld aan ons. Maar de rek is eruit. Dit is een keerpunt in de geschiedenis. Als we nu niet de gelederen sluiten, dan worden we in de toekomst misschien allemaal vervangen door machines.”

Drescher beklemtoonde hoe groot de actiebereidheid is onder de acteurs. Zij stelde ook ‘dat we begrijpen dat dit een grote, verregaande beslissing is die veel invloed heeft op veel mensen, ook buiten onze vakbond‘. Zij noemde bijvoorbeeld andere crewleden op filmsets, die nu ook niet meer kunnen werken.

De brancheorganisatie die enkele filmstudio’s vertegenwoordigt, de Alliance of Motion Picture and Television Producers, reageert teleurgesteld op de staking. ,,Dit is zeker niet het resultaat waarop we hadden gehoopt, aangezien studio’s niet kunnen functioneren zonder de artiesten die onze tv-shows en films tot leven brengen”, laat de studio in een verklaring weten. ,,De vakbond heeft helaas een pad gekozen dat zal leiden tot financiële problemen voor talloze duizenden mensen die afhankelijk zijn van de industrie.”

Tientallen producties

Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. De staking van de schrijvers heeft al geleid tot vertraging van tientallen producties, waaronder The white lotus, Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger things en The last of us.

“De grote streamingplatformen, zoals Netflix, zullen nog wel wat oud materiaal opzij hebben liggen om de gaten te vullen”, zegt de Belgische filmmaker Dominique Deruddere tegen Het Laatste Nieuws. ,,Maar de nieuwe dingen? Die komen er gewoon niet, dat ligt stil, zo simpel is het.”

