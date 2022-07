Bom barst na augurkenrel in B&B vol liefde: ‘Ik begrijp niet wat er in jou omgaat’

De (zure) bom is gebarsten in B&B vol liefde vanavond. Hayriye is namelijk helemaal klaar met het gedrag van Desiree. Ook Hans heeft het nu wel gehad en gaat een alleszeggend gesprek met haar aan.

Gisteren was al te zien dat Desirees liefde voor koken geregeld íéts te ver gaat. Niets is naar wens voor de tweede vrouw van Hans. Paprika’s die niet rechtop blijven staan - ‘kan ze niet mee werken’ - en de kiwi’s hebben niet de juiste hardheid. Ook niet handig: volgens Desiree ‘spreekt niemand Engels’. ,,Het is geen Holland, dat heb ik allang door”, zegt ze geërgerd over het aanbod op de Italiaanse markt. Hayriye, die als eerste op de B&B van Hans arriveerde, vertelt dat ze ‘constant om Desiree moet lachen’, maar ergernissen overheersen.

Ook deze aflevering is de stress bij Desiree goed aanwezig. Ze wil een tonijnsalade maken, maar er is geen augurk in huis. Ze besluit eerst keukenprinses Libera, de ex van Hans, te vragen, maar vanwege de taalbarrière wil dat niet vlotten. Als noodoplossing besluit ze Hans te berichten om hem te vragen even langs de supermarkt te gaan op weg naar huis.

‘Ik vind dat je echt te ver gaat’

Op dat moment kan Hayriye het al niet meer aanzien. ,,Ik vind dat je echt te ver gaat nu. (...) Ik begrijp echt niet wat er in jou omgaat. Ik snap het echt niet”, zegt ze tegen Desiree. Hayriye is zichtbaar geïrriteerd. ,,Je vraagt het eerst aan Libera. Zij is hier geen gastvrouw, hè? Die leeft hier gewoon.” Wat volgt is een hoop gekibbel over de vermiste augurken.

Quote Dat eten moeten we oplossen, want anders wordt het geen B&B vol liefde, maar B&B vol ellende Hans

Als Hans vervolgens thuiskomt zijn de rapen gaar. Hij besluit Desiree apart te nemen. ,,Zo gedraag je je niet in andermans keuken. Ik kan niet accepteren hoe jij je gedraagt hier. Dat eten moeten we oplossen, want anders wordt het geen B&B vol liefde, maar B&B vol ellende. Dat kost me te veel stress.”

Desiree wist niet dat Hans zo negatief over haar dacht, ze hadden er immers net een ‘heel leuk’ uitje op zitten. ,,Ik dacht dat we het heel leuk hadden vandaag”, vertelt Desiree daarover. ,,Leuk gehad?’’ begint Hans, ,,we hebben gewoon een beetje gespeeld met elkaar. Maar ik heb niet laten blijken dat er affectie is voor jou. En van jouw kant merk ik ook niet dat je dichterbij me komt.”

Voor Hans is het duidelijk dat hij niet met Desiree zal eindigen. ,,Ik word niet verliefd op personen zoals jij. Wel vrienden. Lachen, dat zeker. Maar verliefd worden... daar ken ik mezelf te goed voor. En dat ligt niet aan Desiree, maar het type persoon dat Desiree neerzet. Daar kan ik niet verliefd op worden.”

