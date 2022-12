Bohemian Rhapsody voor 19de keer op 1 in Top 2000, Coldplay stijgt naar plek 5

AD Media podcast ‘NOS, waar is dat feestje? We staan in de kwartfina­le’

Het vaste mediapanel is nogal zuur over de zuurtegraad van de NOS. Dat lijkt een contradictio in terminis, maar volgens Angela de Jong niet meer dan terecht: ‘NOS, waar is dat feestje? Hallo, we staan in de kwartfinale.’ Dit te kritische geluid van de NOS zorgt dat kijkers wegzappen zodra het voetbal is afgelopen.

7:53