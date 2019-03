Boete van 1500 euro voor Douwe Bob vanwege bedreiging: ‘Ik schaam me’

De zanger was in allerijl in een brommobiel naar het ziekenhuis in Amsterdam-Oost gereden omdat zijn vriendin onwel was geworden. De zanger had op dat moment gedronken. Naar eigen zeggen was hij in paniek. In het ziekenhuis kreeg hij het aan de stok met twee beveiligers, die hij heeft uitgescholden en bedreigd. De beveiligers hebben hem naar buiten gewerkt en de deur op slot gedaan, zodat hij niet meer naar binnen kon. De gealarmeerde politie hield de zanger aan.