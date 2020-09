Boerin Annemiek weer single: ‘Liefde, het blijft lastig’

Miljoenen kijkers zagen in het datingprogramma Boer zoekt Vrouw hoe Annemiek worstelde met de vraag of ze überhaupt wel een man in haar leven wil. Tijdens de traditionele logeerweek ontwikkelde ze gevoelens voor paardenfokker Erik, maar omdat de angst het toch van de liefde won, stuurde ze hem van haar erf af. Hoewel ze later aangaf wel open te staan voor de liefde, kwam er niemand op haar pad.



Tot haar deelname aan Toer de Boer, een dag waarop iedereen op een ontspannen manier kennis kan maken met het boerenleven, waarna ze een bericht ontving van ene Charlie. Annemiek besloot hem terug te volgen en na meerdere gesprekken sloeg de vonk over.



Annemiek stelde haar kersverse vriend in juni voor aan Nederland en was stapelverliefd. ,,Hij is echt heel leuk!” riep ze toen.