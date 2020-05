Boer Zoekt Vrouw: Toekomst Bastiaan onzeker. Milou ziet wonen in Zeeland niet zitten

Romantiek

In de vooruitblik op volgende week, als we écht zien of Cupido heeft toegeslagen, zegt Yvon Jaspers tegen een boer die we (cliffhanger!) niet in beeld zien: ,,Je bent alleen!” Zou ze dat niet tegen één, maar tegen alle boeren zeggen? Tuurlijk, de liefde spat eraf bij Bastiaan en Milou. Kusje bij het ontbijt, op de slee en in bad, maar dan die gesprekken over de afstand...



De boer uit Arnemuiden wil best langskomen in Frankfurt, maar de toekomst is onzeker. ,,Ik heb gewerkt in New York en Bangkok”, zei Milou. Wat zou ze dan in Zeeland moeten? Bastiaan probeerde haar te overtuigen: ,,Er zijn genoeg leuke banen in Zeeland.”