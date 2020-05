Boer Willem vindt liefde bij schoolvriend Maarten: ‘Vonkje was blijven branden’

Boer Willem, in 2012 de eerste homoseksuele deelnemer aan Boer Zoekt Vrouw , is weer gelukkig in de liefde. Het is ‘pril maar veelbelovend’ met Maarten, die hij nog kent van de landbouwschool 33 jaar geleden. ,,Het vonkje was blijven branden’’, zei hij vanavond in de special van de NPO 1-hit.

De toen 47-jarige Willem schreef in 2012 geschiedenis toen het voor de eerste keer ‘boer zoekt man’ was in het KRO-NCRV-programma. Talloze kijkers zagen hoe de terughoudende zorgboer na 57 ontvangen brieven als een blok viel voor Klaas. Die had echter net een relatie van vijftien jaar achter de rug en wilde enige afstand, terwijl de ruimte voor Willem niet klein genoeg kon zijn.



,,Ik hoorde wat ik wilde horen’’, zei Willem daar vanavond terugblikkend over. Want hoewel Klaas vaak genoeg zei wat hij wilde, bleef de boer blind hopen dat hij bij zou draaien. Hij was nou eenmaal verliefd; zo verliefd zelfs dat hij zijn afwachtende karakter overwon en Klaas spontaan omhelsde na het keuzemoment. Maar na slechts twee maanden was het sprookje voorbij.

Volledig scherm Willem met Klaas in 2012. © KRO-NCRV

Inmiddels, acht jaar later, zijn de twee nog steeds bevriend. Ze gaan soms zelfs samen op vakantie. Willem had de afgelopen jaren wel enkele relaties, maar een partner om oud mee te worden bleef uit. De bevrijding kwam toen hij stopte met zoeken en besefte dat een man geen must zou zijn, slechts een leuke aanvulling.



Met die losse instelling stuurde hij Maarten een kaartje voor Valentijnsdag. ,,Er is een hele leuke man die ik nu twee keer per week zie’’, vertelde Willem vanavond. ,,Het is iemand die ik eigenlijk al 33 jaar ken. Ik ken Maarten al van de tijd dat ik op de landbouwschool zat. En toen was ik nog niet openlijk homo. Van hem weet ik dat niet, maar ik wist het toen in elk geval niet. Ik vond het altijd wel een leuke jongen. Dat vonkje was blijven branden. Je zit tegenover een heel gelukkig man.’’

Bespreekbaar

Willem meldde zich overigens niet alleen aan om een man te vinden. Hij vond het ook hoog tijd dat er een homoseksuele man in de show kwam. Zelf worstelde hij tien jaar lang om te accepteren dat hij op mannen valt en ook zijn gelovige vader had daar grote moeite mee.



Het onderwerp is na zijn deelname ook in conservatieve kringen meer bespreekbaar geworden, denkt Willem. ,,Het werd een onderwerp, bij de koffie, bij alle agrarische families. Anders kwam het wel voor, maar er werd niet over gesproken. Dat gebeurde nu wel en ook nog op een hele positieve manier.’’



Twee jaar na Willem deed voor het eerst een homoseksuele vrouw mee aan het programma, de inmiddels bekende tv-persoonlijkheid Bertie Steur.