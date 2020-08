Boer Willem en Canadese boer Riks te zien in boerderijserie Yvon Jaspers

Boer Jan - ook uit het laatste BZV-seizoen - treft ze op zijn zorgboerderij in de drukste periode van het jaar: de lammertijd. Boer David, die in 2017 werkte aan een toekomst in Roemenië, is nu akkerbouwer in Brabant. ,,Maar het valt niet mee om je eerste oogst te laten slagen met de droogte waar we in Nederland sinds een paar jaar mee te maken hebben. Verder beleef ik met boerin Steffi een uitzonderlijk spannende dag als zij haar beste paard van stal meeneemt naar de hengstenkeuring. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de toekomst van haar bedrijf in die paar minuten wordt bepaald’’, aldus Jaspers.



Door het coronavirus kon Yvon een van haar favoriete boeren niet opzoeken. De presentatrice sprak Riks in Canada digitaal. ,,In het vorige seizoen vertelde hij over de winters waarin tientallen koeien doodgingen. Hij besloot het roer rigoureus om te gooien. Ik kon natuurlijk niet naar hem toe, maar zelfs via de computer zag ik een totaal andere boer!’’



Onze boerderij, vanaf zondag 6 september, 20.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.