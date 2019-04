Boer Henk opnieuw vader. ‘We keken pas later naar het geslacht’

Het meisje luistert naar de naam Lizzy en is volgens Henk kerngezond. Lizzy is het zusje van Owen (3) en Jolene (bijna 2). De Noord-Hollandse boer laat aan de KRO-NCRV weten dat op jonge leeftijd drie kinderen krijgen ‘een mooi iets’ is. ,,Je eerste kind verandert je leven, de tweede komt er daarna bij, maar als je een derde krijgt, denk je ineens: dit is wel een serieuze zaak. Het is echt geweldig. Ik voel me een rijk mens wat dat betreft.’’

Na Lizzy’s geboorte was het het belangrijkst dat alles goed ging met de baby. Het geslacht deed er minder toe, maar stiekem zetten Henk en Fiona in op een jongetje. ,,Het gaat allemaal in een flits natuurlijk en het belangrijkste is dat de baby gezond is’’, aldus Henk. ,,Ze lag inmiddels al op de buik van Fiona en pas even later hebben we gekeken wat het was.’’