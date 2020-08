Boer Geert (71) is weer verliefd: ‘Probeer nu niet te hard van stapel te lopen’

Hij probeert te leren van eerdere avonturen, zegt hij tegen Story. En dat waren er nogal wat. Tijdens Boer zoekt vrouw ontmoette hij Hetty, met wie hij een aantal jaren samen was. Daarna kreeg hij iets met Geertje, die hij nog kende van de dagdate, maar ook dat hield geen stand. Met de Groningse Ria werd het eveneens niets, net als met een onbekende oude aanbidster.



,,Ik probeer nu niet zo hard van stapel te lopen’’, zegt hij. Toch klinkt de boer uit Mussel al behoorlijk enthousiast over de nieuwe vlam. ,,Ze woont twee uur rijden bij mij vandaan. Dat is best ver. Maar de afgelopen weken was zij door de week heel veel bij mij. Dat was en is heel gezellig. Alleen moet ik wel leren om niet te ver vooruit te kijken. Daarom genieten we heel erg van de momenten die we samen zijn.’’