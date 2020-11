Boek over mediamagnaat: ‘John de Mol leeft eigenlijk al twintig jaar in reservetijd’

Op de vraag of het boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland van Mark Koster niet een soms wat cynisch toontje heeft, schrikt de 51-jarige Quote-journalist even. ,,Oh, vind je dat echt? Ja, ik noem John de Mol een keer ‘sfinxachtig’ en vind dat hij mensen kan sarren. Is dat cynisch? Die eigenschappen hééft hij toch ook gewoon?”