Boek over Amy Winehouse bevat handgeschreven brieven en gedichten

Met een nieuw boek over zangeres Amy Winehouse wil haar familie haar ‘normale kant’ laten zien. Het boek, In Her Words , komt 29 augustus uit en bevat veel familiefoto’s en handgeschreven brieven en gedichten van de in 2011 overleden zangeres.

,,We willen dat de wereld de echte Amy leert kennen”, aldus haar vader Mitch tegen People. ,,Waar kwam ze vandaan, wat dreef haar. In alle opzichten was zij vooral een normaal joods meisje uit Londen, dat dingen deed die normale kinderen deden. Ze ging naar toneelles, ze hield van haar oma en haar ouders en haar broer.”

Het materiaal in het boek is nog niet eerder met de wereld gedeeld door de familie. Het boek verschijnt twee weken voor de dag dat de zangeres 40 was geworden, als ze nog had geleefd. De opbrengsten van het boek gaan naar de Amy Winehouse Foundation, een organisatie die haar familie na haar dood oprichtte om jongeren te waarschuwen voor de risico’s van drank en drugs.

De zangeres brak in 2006 door met het album Back to Black en de single Rehab. Winehouse won zes Grammy Awards, Zij overleed in 2011 in Londen op 27-jarige leeftijd als gevolg van een alcoholvergiftiging.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: