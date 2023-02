Boef scoort vierde nummer 1-album in vijf jaar en kondigt 'grootste concert ooit' aan

Details over de locatie en datum zijn nog niet bekendgemaakt. Wel kunnen fans zich via een speciale link al aanmelden voor de pre-sale. ‘ Binnenkort start de verkoop van mijn grootste concert ooit en ik zou het echt lauw vinden als jullie erbij zijn’, schrijft de rapper bij de aankondiging. ‘Ik ga het legendarisch maken!!’ In een latere post laat Sofiane Boussaadia, zoals de 29-jarige artiest heet, weten dat er naast grote hits ook oude nummers voorbijkomen tijdens de show. ‘We gaan van 2015 tot nu. Shit wordt legendarisch.’

Het is al de vierde keer in vijf jaar dat een album van Boef goed scoort, want de rapper wist met zijn albums Allemaal Een Droom (2020), 93 (2018) en Slaaptekort (2017) ook een eerste plek in de hitlijst de bemachtigen. Luxeprobleem is zelfs zo succesvol dat de rapper de afgelopen week de vijfde plek wist te bemachtigen in de wereldwijde Spotify Album Debuts Chart. ‘Mijn album staat gewoon op nummer 5 wereldwijd. WTF gap,’ schreef hij op Instagram. De rapper liet onder andere de succesvolle countryzanger Jordan Davis en de Franse afro-artiest Tayc achter zich.

Hit

Stiekem had Boef het al voorspeld: zijn nieuwe album Luxeprobleem wordt een hit. Boef onthulde in december vorig jaar de titel en cover van het album en kondigde tegelijkertijd aan dat de plaat op 20 januari zou verschijnen. Halverwege januari maakte de rapper bekend dat hij het album wilde uitstellen tot 17 februari omdat er ‘te veel hits’ op de plaat stonden. Hij wilde daarom eerst wat nummers als single uitbrengen voordat hij met zijn album kwam. In de weken voor de release bracht hij onder andere nummers met Christian D. en Lil Kleine uit.

Met laatstgenoemde wist Boef uiteindelijk een record te verbreken van meest gestreamde track in Nederland op de eerste dag na de release. De single werd vrijdag ruim 846.000 keer beluisterd. Het is de vierde track waarop de twee samen te horen zijn. Krantenwijk, Patsergedrag en Miljonair waren allemaal top 10-hits.

Op Instagram vierden Boef en Lil Kleine feest vanwege het record. ‘Dat we dit verbroken hebben doet mij megagoed’, schreef Lil Kleine. ‘Ik kan jullie hier niet genoeg voor bedanken, zonder jullie was dit nooit gelukt! Op de single gaat Lil Kleine voor de eerste keer dieper in op de problemen met zijn ex Jaimie Vaes. Boef veegde in een reacties de vloer aan met iedereen die zijn collega wil ‘cancelen’. ‘Ze willen boycotten maar dat kan niet, want ik scoor hits’.

