Boef geeft niet op en gaat op luxe schrijverskamp in de Ardennen

Rapper Boef baadt dit weekend in luxe. Hij is op schrijverskamp in de Belgische Ardennen en verblijft daarvoor in een accommodatie voorzien van een hamam, jacuzzi en een verwarmd zwembad. Op Snapchat gaf de rapper zijn volgers zaterdagmiddag een rondleiding langs de vele kamers van het huis dat hij zijn 'osso' noemt.