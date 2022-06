Bodyhorror-maestro David Cronenberg: ‘Chirurgie is de nieuwe seks’

Crimes of the FutureEen jochie dat een ijzeren emmer verorbert, een man met dichtgenaaide ogen, opwinding voelen bij een autopsie; de meest bizarre film van het afgelopen Cannes Filmfestival is zonder twijfel Crimes of the Future. En toch, de legendarische regisseur David Cronenberg begrijpt weinig van alle commotie.