Bob helpt jong stel uit de droom in Kopen zonder kijken: ‘Totaal niet realistisch’

VIDEOHet jonge stel Lynn en Martijn schakelde gisteravond in de slotaflevering van Kopen zonder kijken de hulp van makelaar Alex en bouwkundige Bob in. Met een budget van 400.000 euro kon het koppel een prima huis in Apeldoorn kopen, maar hun wensen waren volgens Bob ‘totaal niet realistisch’. ,,Niet voor hun leeftijd en niet voor hun budget.”

Lynn en Martijn vormen al ruim tien jaar een koppel. Ze kochten jaren geleden hun eerste appartement in Apeldoorn, maar merkten dat ze daar uit groeiden. Het koppel ging samen op huizenjacht, maar tot het vinden van hun droomwoning kwam het niet. Dat had onder meer te maken met het feit dat Martijn ‘een beste twijfelaar’ was. Lynn zag slechts één uitweg: het team van Kopen zonder kijken aanschrijven, in de hoop dat zij wél een goede aankoop zouden doen.

Met een budget van 400.000 had het jonge stel het volgens Alex goed voor elkaar. Wel waren er wat eisen: het moest een jaren 30-woning zijn, het liefst vrijstaand of een twee-onder-een-kap, met minimaal drie slaapkamers, een zolder of vliering én een mooie tuin. En misschien wel de belangrijkste eis: het huis moest zich in een bepaald gebied vinden. Daar was Alex niet zo blij mee. ,,De rillingen lopen altijd over m’n rug, van kruin tot aan m’n tenen, als ik heel veel kruizen zie.”

Totaal niet realistisch

Ook Bob was nieuwsgierig naar de wensen van het koppel. Martijn gaf de voorkeur aan hout en industrieel, Lynn hield van warme kleuren. Op een van de moodboards was een peperduur fornuis van maar liefst 11.000 euro te zien. ,,Doe maar een kruis doorheen”, grapte Lynn nog. Maar Bob had ondertussen al een conclusie getrokken: de wensen van de twee waren ‘totaal niet realistisch’. ,,Niet voor hun leeftijd, niet voor hun budget. Totaal niet realistisch. Als je wat verder doorpraat, kom je erachter dat ze eigenlijk best mee kunnen buigen naar dingen die misschien wél mogelijk zijn.” En dus had Bob zijn hoop daarop gevestigd.

Ondertussen was Alex vol goede moed op zoek naar geschikte woningen, maar door de harde eisen van Lynn en Martijn bleef er vrijwel niets over. Er moesten concessies gedaan worden en Alex was daarom keihard:, ,Of we gaan uit elkaar of we bedenken een nieuw plan.” Lynn en Martijn kozen voor het laatste. ,,Ik denk dat je ons het vertrouwen moet geven dat wij gewoon het beste uit de markt halen voor jullie wat mogelijk is”, stelde Alex het stel gerust.

Niet enthousiast

Enkele weken later stuitte Alex op een pareltje: een vrijstaande woning in Apeldoorn. De woning moest nog flink onder handen worden genomen, maar dat zag Bob wel zitten. Het huis werd gekocht en Lynn en Martijn werden op speurtocht gestuurd. Toen ze bij het aangekochte huis arriveerden, was het enthousiasme niet bepaald van hun gezichten af te lezen. ,,Ik vind het wel echt vervelend dat het zo in je tuin kijkt, dat het zo volgepropt is”, doelde Martijn op de woningen die om hun huis heen waren gebouwd. ,,Zul je net zien dat ze die hebben gekocht”, grapte Lynn, niet wetende dat dat daadwerkelijk het geval was.

Toen presentator Martijn Krabbé later onthulde dat het vrijstaande huis écht van hun was, leken Lynn en Martijn toch even opgelucht. Maar eenmaal binnen sloeg de schrik ze direct weer om de oren. ,,Hier moet super veel gebeuren”, zei Martijn. Lynn keek ondertussen verschrikt rond. ,,Het is wel klein... Hoe krijg je hier nog een derde slaapkamer bij?”, vroeg ze zich af. Martijn probeerde haar te sussen, maar tevergeefs. ,,Ik had het zelf niet gekocht. Ik was er niet eens gaan kijken”, zei ze.

Quote Ik was er niet eens gaan kijken Lynn

Zenuwen

Gelukkig was daar bouwkundige Bob, die de woning van Lynn en Martijn volledig naar hun wensen zou verbouwen. Zo werd er een dakkapel geplaatst, werd de keuken verbouwd en besloot hij ramen en deuren te vervangen voor een pui. Het huis bevatte bovendien ook nog asbest, dat vakkundig werd verwijderd. Lynn en Martijn hoefden zich dus geen zorgen te maken om hun gezondheid. Ondertussen was styliste Roos druk in de weer met de inrichting en het kleurgebruik daarvan.

Op de grote dag hadden Lynn en Martijn flink last van de zenuwen. Ook de schrik van de vorige keer, waren ze nog niet helemaal vergeten. ,,Ik hoop dat het wat ruimtelijker voelt”, uitte Lynn haar zorgen aan Krabbé. Maar de zenuwen van de twee maakten al snel plaats voor blijdschap toen ze zagen dat het huis een dakkapel had. En ook binnen keken de twee hun ogen uit. ,,We hoeven hier niet weg en we gaan ook zeker niet”, besloot Martijn uiteindelijk met een grote glimlach op zijn gezicht.

