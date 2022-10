Bob Dylan verbant smartphones uit Afas Live voor zijn optreden

Misschien is Bob Dylan te oud om de voordelen van de smartphone te waarderen, of is het gewoon een puur zakelijke maatregel. Hoe dan ook is de Amerikaanse singer-songwriter helemaal klaar met het gebruik van telefoontjes tijdens zijn concerten. Wie zondag of maandag naar Afas Live komt en de zaal in wil, moet bereid zijn het apparaat tijdelijk te missen.

,,We vragen de mensen niet hun telefoon in te leveren’’, zegt Gerard Esenkbrink namens organisator Mojo. ,,Maar de smartphones gaan in een speciaal verzegeld zakje dat alleen op bepaalde plekken buiten de zaal ontgrendeld kan worden.” Daarvoor wordt speciaal een bedrijf ingeschakeld, dat ook assistentie levert wanneer een bezoeker kort de zaal verlaat om de telefoon te gebruiken. Wie zich niet aan de voorschriften houdt en de telefoon meesmokkelt en toch in de zaal gebruikt, loopt het risico te worden verwijderd.

Madonna

Bij concerten gebeurt het zelden dat een artiest telefoons verbant. Volgens Mojo kwam het dit jaar in Nederland alleen voor bij Jack White, eveneens in Afas Live. Madonna, Prince en Kate Bush kwamen in het verleden al eens in het geweer tegen het gebruik van telefoons. De oplichtende schermpjes leiden af en kunnen andere bezoekers irriteren, bovendien hebben de artiesten geen invloed meer op wat er in beeld en geluid van hun optredens via sociale media de wereld in gaat. In dat opzicht is de zet van Dylan, die deze in zijn hele tour toepast, ook een zakelijke.

Hoewel de concertbeleving zonder telefoons een stuk rustiger belooft te worden, zit er een praktisch nadeel aan het verbod. Mensen die hun telefoon gebruiken als pinpas, moeten nu hun echte pas meenemen om een drankje af te rekenen.

