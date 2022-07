Bob Dylan (81) geeft dit najaar twee shows in AFAS Live

Bob Dylan geeft dit najaar twee shows in AFAS Live. Telefoons zijn niet toegestaan tijdens het evenement. Dat maakt concertorganisator Mojo vandaag bekend. Kaartjes voor concerten van de 81-jarige singer-songwriter gaan aanstaande donderdag in de verkoop.

Dylan staat op 16 en 17 oktober in de AFAS Live in Amsterdam. De shows zijn onderdeel van de Rough and Rowdy Ways-wereldtour.

De tickets gaan aanstaande donderdag om 11.00 uur in de verkoop en beginnen bij 106 euro. In 2017 deed de zanger Nederland voor het laatst aan. Hij gaf toen drie concerten in AFAS Live.

Telefoonvrij

Het gebruik van telefoons is niet toegestaan in de Amsterdamse concertzaal, zo laat Mojo weten. Bij aankomst moeten bezoekers hun telefoon in een afsluitbaar zakje stoppen. Dat krijgen zij bij de ingang. Om die reden wordt ook geadviseerd de tickets vooraf te printen en niet op een telefoon te laten zien. Bij noodgevallen kan het telefoonzakje op bepaalde plekken geopend worden. Mensen met een medische noodzaak mogen hun telefoon wel gebruiken.

De zakjes worden ingezet om voor 'een betere showbelevenis voor alle betrokken partijen’ te zorgen, aldus organisator MOJO. ,,Onze ogen gaan iets wijder open en onze zintuigen zijn iets meer geprikkeld als we de technologische apparatuur waaraan we gewend zijn geraakt even achterwege laten.”

Bob Dylan is bekend van nummers als Blowin’ in the Wind, The Times They Are A-Changin’ en Like a Rolling Stone. In 2016 kreeg hij de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend.

