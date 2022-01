BNNVARA: Giel Beelen neemt kruidenmiddel Shambala uit de handel

,,Deze activiteit stond los van BNNVARA. Hij handelt nu overeenkomstig de uitspraak van de NVWA door het uit de handel te nemen en daarmee is dit afgesloten”, laat een woordvoerder van BNNVARA, de werkgever van Beelen, weten aan het ANP. De omroep liet in oktober al weten in gesprek te gaan met de radio-dj over de ‘wenselijkheid’ van het ‘bijbaantje’ van Beelen.

Volgens Beelen zou het kruidenmengsel de gebruiker helpen om ‘de innerlijke zelf te vinden’. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) werd een melding over Shambala gedaan, waarna de NVWA een onderzoek instelde. Het middel kwam in oktober aan bod in consumentenprogramma Radar. Voedselexperts en een farmacoloog bekritiseerden het mengsel en ook Beelen zelf kwam aan het woord. Hij kon toen niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten.

In Shambala en in een vergelijkbaar middel, genaamd OPEN UP, zit harmine, harmaline en tetrahydroharmine. ,,Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden”, aldus de NVWA. Ook eenmalig gebruik in een dosering zoals vermeld op de verpakking kan schadelijk zijn voor het centrale zenuwstelsel, aldus de autoriteit. “Dit kan leiden tot pupilverwijding, speekselvorming of een lage bloeddruk.”

Beelen heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

