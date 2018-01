BNNVARA-directeur Gerard Timmer wordt nieuwe NOS-baas

NOS-baas Jan de Jong verliet november vorig jaar na bijna 25 jaar de nieuwsomroep om aan de slag te gaan als nieuwe algemene directeur van Feyenoord. Hij volgde op zijn beurt Eric Gudde op. Timmer koos naar eigen zeggen voor de overstap vanwege de uitdaging. ,,BNNVARA is een geweldig mediabedrijf waar bevlogen makers en medewerkers zich elke dag tot het uiterste drijven [...]. Zo’n bruisende omroep verlaat je niet zomaar'', zegt hij. ,,Om die keuze te maken, moet er iets heel bijzonders op je pad komen. Met de uitdaging die mij bij de NOS wacht, is dat het geval.''



Timmer is geen onbekende in Hilversum. In 1997 richtte hij samen met Bart de Graaff BNN op, de omroep waarvan hij tot 2006 voorzitter was. Tot oktober 2013 was Timmer in dienst bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) als directeur tv-programmering. Hij stapte in die maand op wegens een 'verschil in visie op de vernieuwing van de organisatie' om even later de fusieomroep BNNVARA te gaan leiden.



Timmer begint op 1 mei met zijn nieuwe functie. Het is onduidelijk of hij voorzitter blijft van het overkoepelende College van Omroepen. BNNVARA stelde Marc Adriani als tijdelijk vervanger van Timmer aan. Hij gaat per 1 februari aan de slag.