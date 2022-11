BNNVara-collega's van Even tot hier sparen Matthijs van Nieuwkerk niet: ‘Een duivel en tiran’

Matthijs van Nieuwkerk is gisteren in zijn eigen clubhuis van BNNVara keihard op de hak genomen door zijn collega's van Even tot hier . Niels van der Laan en Jeroen Woe hadden amper een dag na het uitkomen van het onthullende Volkskrant -verhaal al het chanson La Bohème van Van Nieuwkerks favoriete zanger Charles Aznevour omgeturnd tot Achter de schermen. Daarin werd de in opspraak geraakte presentator keihard aangepakt: ,,Laat het een les zijn. Het is vanaf nu voorgoed voorbij.”

Op vrijdagavond kwam het verhaal over Matthijs van Nieuwkerk via de Volkskrant naar buiten. Daaruit werd duidelijk dat de presentator voor een onveilige werksfeer had gezorgd achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Woede-uitbarstingen zorgden ervoor dat meerdere redactieleden medische klachten kregen. De mannen van Even tot hier zijn hier razendsnel mee aan de slag gegaan, want op zaterdagmiddag tijdens hun opnames hadden ze al een lied in elkaar geknutseld. Sowieso zat de hele uitzending vol met grappen over Van Nieuwkerk.

Het hoogtepunt was La Bohème, het chanson dat in de slotweek van De Wereld Draait Door door André van Duin voor Van Nieuwkerk werd gezongen. Het nummer is ook nog eens van zijn favoriete zanger Charles Aznavour en een duidelijke verwijzing naar zijn nieuwe programma Chansons!. Van der Laan en Woe maakten de vergelijking met de zaak rond voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Allebei waren ze mateloos populair, maar personeel van achter de schermen klaagde over hun tirannieke gedrag.

,,Achter de schermen bleek het een duivel en tiran. Achter de schermen scheten de mensen zeven kleuren voor die man”, werd er onder meer gezongen over Van Nieuwkerk. En: ,,Ze riepen in koor, die kerel draait door, moest je weer op de knieën.” Over de toekomst van hun BNNVara-collega zijn ze ook duidelijk: ,,Laat het een les zijn. Het is vanaf nu voorgoed voorbij.”



Op social media regent het ondertussen complimenten voor Van der Laan en Woe. Het vakmanschap van de twee wordt geloofd en er wordt gesteld dat ze de Gouden Televizier-Ring, die ze eerder dit jaar wonnen, dubbel en dwars waard zijn. Ook de snelheid waarmee het lied is gemaakt, kan op diverse juichende tweets rekenen. Die dan weer veelvuldig geliket worden.



Naar de aflevering van Even tot hier keken een slordige 1,8 miljoen kijkers. Alleen het Achtuurjournaal eveneens uitgezonden op NPO 1 trok meer kijkers: 2,1 miljoen. Ik Vertrek sluit met 1,4 miljoen belangstellenden de top drie van Stichting KijkOnderzoek met meest bekeken programma's af.

