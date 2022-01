BNNVara belicht politieke twijfel rond huwelijk Willem-Alexander in docuserie

Dat kwam omdat de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, tussen 1976 en 1981 deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur. Of voldoende politici met het huwelijk in zouden stemmen was daardoor onzeker. Het leidde volgens de documentaire bijna tot een “constitutionele crisis”, waarin Willem-Alexander voor de keuze had gestaan: of de liefde of de troon.