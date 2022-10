BN’ers op de blauwe loper: Eloise hergebruikt jurk van haar moeder

Meghan Markle tackelt in nieuwe podcastaf­le­ve­ring de stereotypi­sche afbeelding van Aziatische vrouwen

Meghan Markle vraagt in de meest recente aflevering van haar podcast Archetypes aandacht voor het feit dat Aziatische vrouwen vaak stereotypisch in beeld worden gebracht in films. De hertogin van Sussex spreekt in de eerste aflevering sinds het overlijden van koningin Elizabeth met Nancy Wang Yuen, schrijfster van het boek Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism.

5 oktober