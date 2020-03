BN'ers steunen zorgpersoneel met #hartnodig

,,Ik heb ontzettend veel waardering voor wat jullie doen. Werken in de zorg is het mooiste beroep wat er bestaat, maar ik weet dat het ook loodzwaar kan zijn. Ik maak een heel diepe buiging voor al het zorgpersoneel van Nederland”, zegt Linda de Mol in haar video.



Zanger Stef Bos pakt het muzikaal aan. Speciaal voor alle zorgmedewerkers zingt hij zijn lied Samen staan we sterk. ,,Veel liefde en respect voor degenen die hun schouders eronder zetten in deze waanzinnige situatie. Dit is voor jullie”, zegt hij daarbij. Ook andere BN’ers als Eric Corton, Anita Witzier, Henny Huisman, Mark Tuitert, Sjoerd Pleijsier, Tijl Beckand, Olcay Gulsen en Ruud de Wild steunen de campagne.



De campagne #hartnodig is een initiatief van Fundis, een netwerkorganisatie van organisaties in ouderenzorg en -welzijn in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Directeur Jeroen van den Oever: ,,Met de campagne #hartnodig spreken we niet alleen de waardering uit naar al onze medewerkers die we op dit moment #hartnodig hebben. We willen zo veel mogelijk zorgpersoneel door heel Nederland in deze zware tijd een hart onder de riem steken.”