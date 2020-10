BN’ers reageren verslagen op overlijden Jan des Bouvrie: ‘Misselijk van verdriet’

De interieurontwerper werd bekend met strakke, symmetrische ontwerpen, met wit als overheersende kleur. Hij maakte onder meer furore met zijn kubusbank en zijn ontwerpen vielen in de smaak bij veel BN’ers. Des Bouvrie was trots op die erkenning, zo vertelde hij in een interview met deze site in 2016. Het nieuws dat de interieurontwerper vandaag is overleden, komt bij veel BN’ers als een mokerslag binnen. Zo schrijft Nicolette van Dam: ‘Lieve Jan, wat een groot gemis dat je er niet meer bent... Altijd charmant, geïnteresseerd, een echte vakman en ondernemer.’ De presentatrice maakte een van haar eerste programma’s met Des Bouvrie. ‘Jouw stempel op de interieur-designwereld zal altijd blijven. Net als dat je een inspiratiebron bent voor velen. Rust zacht, lieve Jan.’ Ook Gordon reageert terneergeslagen op het overlijden van Des Bouvrie. ‘In shock door het overlijden van een van Nederlands markantste personen. Hij was een vriend maar ook een raadgever, ik luisterde vaak naar hem’, aldus de presentator en zanger. ‘Ik ga hem zo vreselijk missen en wens Monique en de rest van de familie zoveel liefde en kracht om deze machtig mooie vent te kunnen missen.’ Stylist Fred van Leer deelt twee foto’s en blikt terug op een uitgebreide lunch met de interieurontwerper en zijn vrouw. ‘Deze dag, een lunch die 12 uur duurde is zo ongelofelijk bijzonder. Lieve Jan ik hoop dat je op een mooie plek bent en maak het nog mooier, want dat kan je.’ Van Leer schrijft ‘misselijk van verdriet’ te zijn en voelt zich bevoorrecht om Des Bouvrie gekend te mogen hebben.

Voor stylist Maik de Boer was Des Bouvrie een echt voorbeeld. ‘Ik zal nooit vergeten hoe je me altijd omarmde met lieve woorden en complimentjes. Dit deed me altijd heel veel aangezien je een groot voorbeeld voor me bent’, schrijft hij bij een foto van Des Bouvrie. ‘Lieve best geklede man van Nederland en icoon, je zal door wat je achterlaat nooit vergeten worden!’



Caroline Tensen belooft in een emotioneel bericht goed voor Monique en de kinderen te zorgen en is dankbaar voor de vriendschap die ze deelde met Des Bouvrie. ‘Dank voor alle mooie momenten die we met onze gezinnen mochten hebben! Dank voor je vriendschap! Dank dat je er altijd was voor mijn zoon en voor mij’, aldus de presentatrice.



Ook Patrick Kluivert, Froukje de Both, Chantal Bles en Leco van Zadelhoff brengen een ode aan de interieurontwerper. ‘De man die Nederland smaak heeft geleerd en gegeven’, schrijft de visagist.