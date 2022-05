BN'ers bij demonstratie voor abortusrecht VS op Dam in Amsterdam

Verschillende bekende Nederlanders zijn aanwezig bij de demonstratie tegen de mogelijke afschaffing van het federale abortusrecht in de Verenigde Staten. Die vindt zaterdag plaats op de Dam in Amsterdam. Naast de uitgesproken solidariteit voor vrouwen in Amerika die hun zwangerschap willen beëindigen, komt de boodschap naar voren te waken voor het recht op abortus in Nederland.

Een van de bekendheden is presentator Tim Hofman, die beelden van de demonstratie en betogers deelt via zijn Instagram. Op een van de gedeelde foto’s is een vrouw te zien die een bord vasthoudt met ‘Jij jouw geloof, ik mijn baarmoeder’. Ook acteur Victor Reinier bevindt zich onder de honderden betogers. Schrijfster Stella Bergsma lijkt ook van de partij te zijn. ‘Als je op Twitter vertelt over je abortus....’, schrijft ze, waarbij ze screenshots van tweets deelt. Een van de tweets luidt: ‘De juiste beslissing. Geen kind wil zijn moeder als hoer op internet zien.’ Vervolgens schrijft Bergsma: ‘Komt allen zo naar de Dam, mensen! 13.00!’

De solidariteitsactie wordt gesteund door onder meer Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de organisatie achter de Woman’s March. Tijdens de demonstratie spreken meerdere mensen. De actie is een reactie op het ontwerpbesluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat deze week naar buiten kwam. Als dat besluit definitief wordt, zou elke staat aparte wetgeving over abortus mogen opstellen. De verwachting is dat dan in met name conservatieve staten het recht op abortus na zes weken wordt verboden.

Ook Hadewych Minis staat zaterdag stil bij het recht op abortus. De actrice riep mensen eerder deze dag via Instagram op om niet alleen solidariteit te tonen met de pro-abortusbeweging in de Verenigde Staten, maar om ook ‘het gesprek over abortus in Nederland op gang’ te houden. ,,Op het moment dat er getornd wordt aan het recht op zelfbeschikking, ben je al te laat”, stelde ze.

