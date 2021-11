Blueszangeres AJ Plug: ‘Johan Derksen en zijn vrouw hebben zoveel voor mij gedaan’

Duizenden onbekende werken van Herman Brood ontdekt in stoffige dozen

Xandra Brood ontdekte onlangs in de opslag 3750 niet eerder vertoonde werken van haar overleden man, kunstenaar en muzikant Herman Brood. De tekeningen, brieven en poëzie zijn samengebracht in een tafelboek, dat volgende maand in een beperkte oplage verkrijgbaar is.

9 november