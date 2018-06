Blote André verstopt kruis achter lamp en Romee klimt sexy over tennisnet

Posy (3), het dochtertje van Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina, blijkt een prima ballerina in de dop. Haar vader ging bij een les kijken en werd nog verliefder op haar dan hij al was. Het stel heeft ook nog een zoontje: Lux (5).

Soms denk je dat je niet verliefder kan worden op je kind. Maar om samen met je meisje naar balletles te gaan en dit te zien... Dan ontplof ik. Dan smelt ik. En wil ik haar opeten. Wat bijzonder dit... 💞 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 13 Jun 2018 om 4:24 PDT

Yolanthe Sneijder-Cabau traint volgens eigen zeggen niet om slank te worden. Haar werkelijke doel? Er zo sterk mogelijk uitzien, pent ze bij een kort filmpje waarin ze best krachtig met haar bekende heupen wiegt.

I don’t train to be skinny. I train to be strong. I’m working on myself, for myself, by myself. It makes me a better me in all ways and I hope I can inspire others to feel the same ❤️💪🏼 #SpreadLove #EmpowerEachother Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 13 Jun 2018 om 8:19 PDT

Zangeres Maan de Steenwinkel had grote mazzel. Ze mocht namelijk zingen tijdens een bruiloft aan het Italiaanse Comomeer.

Most magical place to marry, honered that the bride & groom asked me to sing 💝 🎹 @galeynnn Een foto die is geplaatst door null (@maan.de.st) op 13 Jun 2018 om 8:48 PDT

Actrice Anna Drijver flaneerde in een strak rood zomerjurkje, dat haar achterwerk enigszins accentueerde, door de Spaanse stad Bilbao. Een gemeente die volgens Anna voortaan 'BILbao' zou mogen heten.

BILbao Een foto die is geplaatst door null (@annadrijver) op 13 Jun 2018 om 8:18 PDT

Het best magere supermodel Romee Strijd is vandaag in een spierwitte bikini over een tennisnet gestapt.

part 2 Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 13 Jun 2018 om 7:36 PDT

Is het een barbecue? Is het een schotel? Of eerder een kap van een industriële lamp? Feit is dat André Hazes er naakt mee op de foto gaat. Who's next? Dré daagt zowel Humberto Tan als Gerard Joling uit dus dat belooft wat.

En nu is het wachten op @gerard_joling 😜 @williamrutten @humbertotan Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 13 Jun 2018 om 4:01 PDT

Presentator Klaas van Kruistum had vandaag last van extreme tegenwind.

Ander kapseltje, de wangetjes goed gekamd, prima draaidag 😱🚀🌪💨💨💨 #klaaskanalles #speedy Een foto die is geplaatst door null (@klaasvank) op 13 Jun 2018 om 7:31 PDT

Ze zijn er weer! De kersverse maatjesharingen. Giel en collega zijn er wel over te spreken.

Bedrijfsuitje! 🐟🇳🇱 #hollandsenieuwe #viswijf #radioveronica Een foto die is geplaatst door null (@giels) op 13 Jun 2018 om 0:59 PDT

Ahh! Chantal Janzen en haar mannen! Ze heeft er, stiefzoon meegerekend, inmiddels vier thuis.

In de nieuwe editie van &C gaan we het eens over mannen hebben. En wat voor mannen. James, Bobby en de rest: @chantaljanzen.official poseert met haar eigen favorieten voor de camera en geen vraag blijft onbeantwoord!😳😳 #langlevedeman #denieuwsteeditie #vanafvandaagtekoopindewinkels #veelleesplezier #lievemensen Een foto die is geplaatst door null (@andcgram) op 12 Jun 2018 om 22:00 PDT

Samantha de Jong aka Barbie gelooft weer in de liefde. Onder haar post linkt ze nog even naar haar vlam Rolf. Hij regeert met een simpele 'Echt he!'.

Haha wat voor ons @rolftangel Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 11 Jun 2018 om 11:45 PDT

Robin Martens werkt hard aan een goed lijf, maar makkelijk is het niet altijd. Haar benen voelen na een krachttraining dan ook aan als spaghetti. Ze tuimelt dan ook als een zakje hooi op de grond.

Wanneer je je beentjes heb getraind en het als spaghetti aanvoelt omdat je iets te blij hebt getraind dan kan je beter rollen ... 👾 Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 12 Jun 2018 om 11:58 PDT

Een GTST-reünie! Voormalig goeden tijden-ster Pip Pellens is samen met Gaby Blaaser en Marly van de Velden de hort op. Marly heeft ook haar oudste dochtertje Sammy meegenomen. Kleine Jackie is thuis gebleven.

When the crazy girls are in town! Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 12 Jun 2018 om 23:28 PDT

Ruben van de Meer spuugt er niet in. Proost!

Deze maar eens open trekken! Thanks @wilkoterwijn Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 11 Jun 2018 om 14:12 PDT

Caitlyn Jenner steunt dit WK wel een héél onverwacht land: Rusland! Vreemd, zou je denken want waarom zou een transgendervrouw juichen voor een land dat de LGBT-gemeenschap niet steunt? Cailtyn weet te vertellen dat het online wedkantoor Paddy Power 10.000 euro doneert aan LGBT-doelen voor elke goal die wordt gescoord. Hup Rusland!

I’m now a Russia fan! To find out why, check out my video below for @paddypowerofficial and then you can show support too via #RainbowRussians COME ON RUSSIA!” #ad For more information, check out: https://news.paddypower.com/world-cup-2018/2018/06/12/russia-10k-gay-goals-paddy-power-charity-world-cup/ Een foto die is geplaatst door null (@caitlynjenner) op 13 Jun 2018 om 0:59 PDT

Knuffelen met de kids! Jlo komt met al deze liefde de week wel door.

💙🌺🌸🌼🌈🌟☀️🌛🌎 Een foto die is geplaatst door null (@jlo) op 13 Jun 2018 om 1:10 PDT

Georgina eet een ijsje en raakt geïnspireerd.

Een foto die is geplaatst door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 12 Jun 2018 om 15:00 PDT

Topmodel Roosmarijn de Kok, net als Romée Strijd onderdeel van de Victoria Secret-clan staart naar eigen zeggen verliefd naar een stapel oesters op onderstaand kiekje.

find u someone that looks at u the way i look at oysters Een foto die is geplaatst door null (@roosmarijndekok) op 12 Jun 2018 om 14:18 PDT

Kijk uit malloot.. een kokosnoot! Zou Miss Montreal alias Sanne Hans dat liedje in haar hoofd hebben gehad terwijl ze in stringbadpak geniet van het strand op Bonaire?

Dag lief lief lief Bonaire. Tot heeeeeel snel ❤️🎇 Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 12 Jun 2018 om 14:34 PDT

De zusjes Rens en Doutzen Kroes maken de boel onveilig, inclusief zonnebril, pet en strak kettinkje. Ze zijn helemaal klaar voor het festivalseizoen, waar vriend Sunnery weer meerdere malen zijn opwachting zal gaan maken.

Festival season. Who’s ready? Een foto die is geplaatst door null (@renskroes) op 11 Jun 2018 om 6:52 PDT

Aahh! Romy Boomsma met de kleine Mosie.

♡-Mosie Een foto die is geplaatst door null (@romyboomsma) op 12 Jun 2018 om 11:56 PDT