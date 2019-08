Blondie-zangeres onthult: ben vastgebonden en verkracht door inbreker

Samen met haar toenmalige vriend, Blondie-gitarist Chris Stein, liep de zangeres naar haar appartement in New York, toen het duo vanachter werd overvallen door een inbreker. Hij zou hen binnen hebben vastgebonden en het huis hebben doorzocht op waardevolle spullen. Meerdere gitaren zouden zijn meegenomen.



Vervolgens maakte de inbreker Debbie los en verkrachtte hij haar. De zangeres schrijft dat ze destijds weinig angst kende, maar dat ze blij was dat het is gebeurd voordat aids een bekende ziekte werd. ,,Dan was ik in paniek geraakt." Ze maakte zich toentertijd meer zorgen over de gestolen gitaren. ,,We hadden verder geen spullen."



Wanneer het incident precies plaatsvond, is onbekend. Wel schrijft de nu 74-jarige Debbie dat het gebeurde voor de grote doorbraak van de band Blondie, die eind jaren 70 en begin jaren 80 grote hits scoorde met nummers als Denis, Heart of Glass en The Tide is High.