Blonde krullenbol trekt aandacht van flirterige Gerard Joling

Als het aan Geer lag had gelegen lag hij vanochtend nog wat langer in bed, maar de Topper kon niet ontkomen aan het geluid van de rietdekkers. Daarom besloot hij om even poolshoogte te nemen bij de werkende mannen. Al merkt hij echter snel iets anders interessants op, namelijk één van de rietdekkers. In het filmpje is te zien hoe de 57-jarige Geer de blonde krullenbol filmt en vraagt hoe het met hem gaat. ,,Lukt het allemaal? Kijk eens wat een verschijning. Daar zul je 's morgens mee wakker worden zeg!''



Geer besloot na zijn complimenteuze woorden de mannen ook nog een bakje koffie aan te bieden. ,,Anders schiet het ook niet op hé'', concludeerde hij droogjes. De rietdekkers waren in ieder geval al een eind opgeschoten, want in de laatste paar seconden van het videootje merkt de zanger op dat één kant van zijn huis al gedaan is.