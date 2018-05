BLØF vraagt Zoutelanders voor Concert at Sea

Bewoners krijgen deze week een brief met een gratis kaart voor Concert at Sea. Het Zeeuwse dorpje telt in totaal 1631 inwoners. ,,Het liedje Zoutelande was maandenlang niet van de radio te slaan, of stond op repeat in de lokale Zoutelandse horeca. Graag willen we het succes van het nummer samen met jou als inwoner vieren, of het enigszins met je goedmaken als je het liedje niet meer kan aanhoren", schrijft BLØF in de brief.