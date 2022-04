Bløf viert jubileum: ‘Onenigheid? Al dertig jaar lossen we dat ouwehoerend op’

Optreden

Bas Kennis (48, toetsen): ,,Ons eerste optreden was een jaar na onze oprichting, festival Mosselrock in Yerseke. Ik denk voor een man of twintig.’’ Paskal Jakobsen (48, zang/gitaar): ,,Hoe jong waren we toen! De opwinding die we in die begintijd voelden, zou ik nog weleens terug willen. Tegelijkertijd belet dat je ook om wat relaxter in het leven te staan, want je maakte je om alles druk.’’