BLØF-uitdrukking 'harder dan ik hebben kan' komt in woordenboek Van Dale

De uitdrukking 'harder dan ik hebben kan' uit het gelijknamige lied van de Zeeuwse band BLØF wordt vrijwel zeker opgenomen in de nieuwe editie van de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld in het Radio 5-programma Volgspot.

Den Boon heeft een vaste rubriek waarin hij Nederlandse liedteksten ontleedt. Als een bepaalde kenmerkende zinsnede zich na tien of vijftien jaar heeft bewezen en ontwikkeld in de Nederlandse taal, dan wordt deze vaak opgenomen in de Van Dale. De klassieker van BLØF uit 1999 voldoet aan deze definitie, aldus de hoofdredacteur van het woordenboek.

,,Harder dan je hebben kan is sinds 1999 een gevleugelde uitdrukking geworden die je nu in allerlei betekenissen en combinaties terugvindt", legde Den Boon in het programma uit. ,,De uitdrukking is de combinatie met regen inmiddels ontstegen. Het verwijst nu ook naar emoties of verdriet zónder die regen. Het is een heel dwingende metafoor."

Andere context

De baas van de Van Dale merkt op dat de uitdrukking de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt in kranten en op sociale media. ,,Het citaat werd al opvallend vaak gebruikt als het in verslagen of recensies ging over regenen tijdens popconcerten", legt hij uit. Maar 'harder dan ik hebben kan' wordt nu ook gebruikt in contexten die niets meer met menselijke emoties of regen te maken hebben. ,,Er wordt bijvoorbeeld gesproken over geluiden die harder klinken dan iemand hebben kan. Of auto's of vliegtuigen die harder gaan dan mensen hebben kunnen. De uitdrukking vindt geheel los van het lied zelf zijn eigen weg in de Nederlandse taal."