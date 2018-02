Bloedmooie Jill is de powervrouw achter 'killer Kjeld'

VideoKjeld Nuis is de absolute schaatskoning nadat hij vandaag op de Olympische Spelen in Pyeongchang goud veroverde op de 1000 meter. Maar wie is zijn vriendin Jill, de drijvende kracht achter Kjeld?

Jill Lauren de Robles (29) en de 28-jarige langebaanschaatser ontmoetten elkaar op een festival. Lang daarvoor had de brunette stiekem al een oogje op hem. Want toen Jill haar toekomstige lover acht jaar geleden voorbij zag schieten op televisie, reageerde haar moeder: 'dat is een leuke jongen'. ,,Hij kwalificeerde zich toen niet voor de Spelen en moest nodig worden getroost. Ik vond het wel een lekker ding'', aldus Jill eerder tegen RTV Drenthe. Van het een kwam het ander en inmiddels wonen ze samen in Emmen.

In 2011 werd de bloedmooie brunette als Miss Drenthe gekroond, daarna volgde Miss Nederland en deed datzelfde jaar mee aan de Miss World-verkiezing. Ineens stond ze in Londen in de schijnwerpers in een creatie van couturier Addy van den Krommenacker. ,,Dan hoor je al die mensen klappen. Dat geeft echt een adrenalinekick'', blikte ze met een grote glimlach terug.

Volledig scherm Jill en Kjeld zijn nu acht jaar samen. © Instagram

Papa

Vandaag zag ze hoe haar man zijn tweede gouden medaille binnensleepte; ook wel de gouden plak van de 'mentale kracht' genoemd. Kjeld bleef koel onder de grote druk - een valse start en een moeilijke wissel - en toonde zich in Zuid-Korea ontzettend sterk. Ook was hij rustig in het hoofd. ,,Hij is gewoon de sterkste'', wist Jill al voordat hij eindelijk naar de Spelen mocht.

Bovendien toonde de Leidenaar zich een trotse vader. Hij had een paar jaar geleden niet gedacht nu papa te zijn. De topsporter wilde wel kinderen, maar zette zijn carrière op één. Dat idee veranderde langzaam. Op 6 september 2016 werd zoontje Jaxx geboren. Voorafgaand deelde Jill een reeks kiekjes van een sexy zwangerschapsshoot. ,,Daydreaming about you'', liet ze haar ongeboren baby weten.

Toen Jaxx er eenmaal was, liet Kjeld zich ook strikken voor een fotoshoot, die vertederende kiekjes opleverde.

Power

Jill houdt zielsveel van haar 'knappe vent'. Zo schreef ze vlak voor zijn race op de 1500 meter: ,,Je verdient het dat morgen jouw dag wordt, trots op hoeveel jij voor je passie doet en laat! Je verdient het als geen ander...! Wij zullen je morgen met allemaal lieve mensen keihard aanmoedigen en je heel veel power toesturen!''

Het instagramfilmpje waarin peuter Jaxx zijn vader herkende tijdens de huldiging, werd ruim 110.000 keer bekeken.

Quote Trots op hoeveel jij voor je passie doet en laat! Jill

